Bajo estrictas medidas de seguridad por parte de la policía, fue trasladado hasta el centro penitenciario “Ex Río Seco”, el médico William Eduardo Seminario Girón, luego que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria le dictara nueve meses de prisión preventiva, como presunto autor intelectual del crimen de su esposa y madre de su único hijo, la pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo.

Antes del mediodía, fue retirado de la sede de la Policía Judicial el médico William Seminario Girón, que fue secundado por el mismo jefe de la Región Policial de Piura, el general PNP Daniel Jorge Jares Reyme y del jefe de la División de Investigación Criminal, coronel PNP Julio Garcés; además del personal de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional del Perú.

Pasado el mediodía, Seminario Girón ingresó al penal de Piura, donde espera ser evaluado y posteriormente clasificado y llevado al respectivo pabellón en el que cumplirá la prisión preventiva que se le impuso el último sábado.

Durante su traslado, el viudo aseguró ser inocente una vez más y le envió unas sentidas palabras a su hijo. “Extraño a mi hijo, hijo te amo”, fueron las palabras que mencionó cuando subió a la camioneta policial que lo llevó hasta el penal de Piura.

Previo a ello, su abogado Juan Peña aseguró que teme por la vida de su defendido en el interior del penal. “Desde el atentado de su esposa pidió garantías personales para su vida. Dos personas encapuchadas en motocicleta han ido a su domicilio donde vivía con su esposa y después de eso pidió las garantías mi patrocinado”, dijo Peña.

Cuestionó que la fiscalía hasta el momento maneja varios móviles del crimen de la pediatra Pinto Lazo.

El letrado criticó también que en los últimos días la familia de Pinto no le brindó facilidades para que pueda ver a su hijo. “Durante la audiencia él sí había visitado a su hijo”.