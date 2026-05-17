Uno de los distritos más golpeados por la ola criminal en la provincia de Trujillo es El Porvenir. Dentro de su jurisdicción el sector Río Seco es el escenario donde los últimos días han asesinado a balazos a cuatro personas. Las organizaciones criminales se disputan el control del distrito y la ciudadanía queda en medio del fuego cruzado sin saber qué hacer.

La autoridad edil anunció que tiene en marcha un millonario proyecto para reforzar la seguridad ciudadana a través de sistemas tecnológicos y un patrullaje con modernas camionetas en el cuerpo del serenazgo, pero el avance para hacerlo realidad es bastante lento. Esto, a pesar de que cuenta con los recursos para ejecutarlo.

RECURSOS

En efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el Programa Presupuestario Nº 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, precisa que la Municipalidad Distrital de El Porvenir cuenta para este 2026 con un presupuesto de S/ 23,362,594; sin embargo, lamentablemente a la fecha solo ha girado S/ 2,011,756, lo que equivale a un avance de su ejecución del 8.9%.

Pero vamos a los detalles, según el MEF, S/ 11,256,860 están destinados para la adquisición de 100 modernas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial.

Estos dispositivos estarán integrados a la central 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante los graves hechos delictivos que a diario ocurren en el distrito.

LENTO AVANCE

El MEF también precisa que de los S/ 11,256,860, la gestión del alcalde Juan Carranza Ventura solo ha certificado S/ 10,000, pero que aún no ha ejecutado ni un solo sol de esos recursos.

Correo se contactó con el gerente de Seguridad Ciudadana de El Porvenir, comandante PNP (r) José Alvarado, quien explicó que el proyecto se encuentra en las áreas correspondientes en proceso de elaboración del expediente técnico. “Eso no es de la noche a la mañana, demora”, apuntó.

La comuna de El Porvenir también cuenta con S/ 8,204,986 para invertirlos en patrullaje en el sector (compra de combustible y pago al personal) y otros S/ 3,900,748 para organizar a la comunidad a través de charlas y capacitaciones. En el primer caso ha ejecutado el 25% de esos recursos, mientras que en el segundo su avance es del 0%.

En este punto, José Alvarado aclaró que para los dos rubros antes señalados el presupuesto de la comuna de El Porvenir era normalmente de un poco más de S/ 4 millones, pero este año ganaron un bono adicional de S/ 6.5 millones por haber cumplido metas en seguridad ciudadana en los años 2024 y 2025.

“Ese dinero ya lo hemos distribuido en un plan de trabajo que ha sido aprobado la primera semana de abril. Vamos a comprar cuatro camionetas más para el serenazgo, contratación del personal (en agosto 2026) y se adquirirán uniformes y equipos. Además, se hará mantenimiento a las unidades vehiculares a las ya existentes”, aseguró el funcionario.

Tratamos de hablar con el alcalde Juan Carranza en reiteradas ocasiones, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

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