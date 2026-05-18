El congresista Carlos Zeballos advirtió sobre posibles escenarios que podrían presentarse en el próximo proceso electoral, en medio de un clima político aún marcado por cuestionamientos y desconfianza. En ese contexto, señaló que algunos sectores podrían impulsar mecanismos que afecten la validez de los resultados con el objetivo de reconfigurar una nueva elección.

Esta advertencia estuvo vinculada a las recientes declaraciones del excandidato, Rafael López Aliaga quien aseguró que no se reuniría con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El legislador de Bloque Democrático Popular sostuvo que existe la posibilidad de que se busque alterar el desenlace electoral mediante el incremento de votos no válidos.

“Yo creo que de acá para adelante se van a ver nuevos panoramas, se van a buscar inclusive, yo he escuchado por ahí votos blancos, votos viciados para que se genere una nueva elección”, alertó.

¿Qué dijo sobre el encuentro entre Keiko Fujimori y PPK?

En otro momento, Zeballos comentó el reciente encuentro entre Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Dicha reunión fue difundida en las redes sociales de ambos y generó diversas interpretaciones por darse en un contexto de alianzas electorales y por el pasado político cargado de diferencias que ambos comparten.

El congresista consideró que este tipo de reuniones responde a la dinámica propia de una segunda vuelta y no necesariamente implica una articulación política formal. Asimismo, señaló que estos acercamientos pueden entenderse como parte del escenario electoral, donde distintos actores evalúan posibles coincidencias o posiciones en competencia.

“Son propias a a esta coyuntura electoral de segunda vuelta ¿no? hay un acercamiento entre ellos, me imagino que el señor Kuczynski tiene una fuerza todavía importante que puede ser parte de esto, ¿no?”, respondió a Correo.

Análisis sobre el panorama electoral

El parlamentario también analizó el desarrollo del proceso electoral y planteó las prioridades que deberían orientar la campaña. En esa línea, resaltó la necesidad de reducir la confrontación política y enfocar la discusión en propuestas que solucionen las demandas ciudadanas. Asimismo, remarcó que el país requiere un debate centrado en soluciones y no en enfrentamientos entre actores políticos.

“Yo creo que lo que tenemos que ver en este momento, uno, ya no seguir polarizando al país, basta el odio y simplemente lo que tenemos que hacer es analizar las dos mejores opciones”, indicó.

Zeballos también hizo referencia a la tendencia histórica de los procesos electorales en el país, donde, según señaló, suele repetirse la lógica de optar por lo que considera el “mal menor”. En ese marco, insistió en la importancia de observar con atención los debates y las propuestas técnicas de los candidatos.

“Bueno, siempre estamos en el tema del mal menor, lo que tenemos que hacer en este momento es esperar esos debates que van a ser muy importantes, que se conozcan sus equipos técnicos que van a acompañar a cada uno de ellos y que en realidad se vayan netamente los puntos prioritarios que necesita el país, como es seguridad ciudadana, el tema de la reactivación económica que todavía continúa en el en el tapete y hay muchos sectores como educación y salud que no están siendo tomados”, finalizó.