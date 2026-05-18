Las madres peruanas suelen relegar su bienestar físico y emocional para priorizar el cuidado de sus familias, una situación que especialistas consideran preocupante.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 36,5 % de los hogares en Perú son liderados por mujeres, lo que evidencia el rol central que cumplen dentro de la dinámica familiar y económica.

Especialistas alertan sobre impacto físico y emocional

Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, señaló que las madres suelen asumir responsabilidades relacionadas con hijos, adultos mayores y funcionamiento general del hogar.

“Su trabajo va mucho más allá de lo que vemos y esta carga tiene un impacto directo en la salud física, mental y emocional”, indicó el especialista.

Recomiendan priorizar chequeos médicos preventivos

Uno de los principales llamados de los especialistas es promover revisiones médicas periódicas y controles preventivos.

Entre las recomendaciones figuran:

Exámenes de rutina

Chequeos hormonales

Monitoreo de salud mental

Evaluaciones preventivas periódicas

Según expertos, estas acciones permiten detectar enfermedades de forma temprana.

Alimentación y descanso también son claves

El especialista advirtió que muchas madres reducen incluso su alimentación para priorizar a otros miembros del hogar.

Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) indican que esta práctica sigue siendo frecuente en distintas familias peruanas.

Por ello, se recomienda una dieta rica en:

Proteínas

Antioxidantes

Micronutrientes

Alimentos que ayuden a mantener energía y salud ósea

Sobrecarga doméstica afecta calidad de vida

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) señala que las mujeres en Perú dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado.

Esta cifra representa aproximadamente el doble del tiempo destinado por los hombres a estas labores.

Especialistas consideran que redistribuir las tareas del hogar y promover la corresponsabilidad familiar ayudaría a reducir el estrés y mejorar la calidad de vida de las madres.

Especialistas piden dejar de romantizar el sacrificio materno

Palafox indicó que es necesario cambiar la percepción cultural que normaliza el agotamiento y sacrificio constante de las madres.

“Hoy más que nunca, es importante dejar de romantizar el sacrificio materno y construir entornos familiares donde el cuidado sea recíproco”, sostuvo.