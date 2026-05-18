Un coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro continúa conduciendo por las calles de Lima como si nada hubiera pasado, pese a estar investigado por la muerte de un taxista y acumular al menos cuatro accidentes de tránsito por manejar bajo los efectos del alcohol.

Sucede que el siniestro ocurrió semanas atrás en el distrito de Miraflores, a la altura del puente Benavides. Según cámaras de seguridad, el carro del coronel PNP en retiro, Carlos Enrique Ore Hermida, se detiene por completo en un carril de alta velocidad de la vía Expresa; segundos después, un taxista al parecer no logra divisar el obstáculo a tiempo, impactando de forma violenta contra la parte posterior del vehículo varado, un choque fulminante que le provocó la muerte.

Según registros policiales, al parecer el exoficial se quedó dormido al volante y dejó su unidad detenida en plena avenida, sin luces encendidas y sin colocar el triángulo de seguridad.

Sumado a ello, el dosaje etílico de Ore Hermida registraba 1.82 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, conducía con la licencia cancelada. Pese a ello, lejos de socorrer al taxista herido, las imágenes muestran que encendió su unidad vehicular e intentó darse a la fuga. Solo la intervención de un transeúnte lo impidió.

HABLA EL CORONEL EN RETIRO.

A pesar de lo sucedido, el exoficial continúa al volante y, peor aún, sin la licencia correspondiente, según reveló el dominical Panorama.

Hoy, el coronel en retiro no solo niega haber intentado escapar, sino que responsabiliza del accidente al conductor fallecido. “Mi carro estaba parado, yo no estaba conduciendo, no estaba en circulación el vehículo (…) Para que se produzca un accidente de tránsito hay varios factores (…) Mira, si a una persona ecuánime se le apaga el carro y se produce el impacto, entonces ¿la persona que está dentro del vehículo malogrado es el responsable?”, declaró.

El exoficial argumentó que la noche del accidente se dirigía a su domicilio, pero no explicó específicamente sobre la situación de estado de ebriedad.

No es la primera vez, pues en 2024, Ore Hermida fue intervenido en la vía expresa a la altura de Barranco tras perder el control, chocar con bloques e invadir el carril del Metropolitano. El dosaje etílico también arrojó positivo.

A pesar de todo, las imágenes del dominical nuevamente lo muestran aún detrás del volante. Consultado al respecto, lo niega. “No estoy conduciendo (...) No tengo licencia, está suspendida hasta unos meses, no me acuerdo bien”. Actualmente, es investigado por el presunto delito de lesiones culposas con consecuente muerte y abandono de persona en peligro en la modalidad de omisión de socorro.