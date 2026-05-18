La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejó habilitado el Sistema de Cómputo de Resultados para procesar y contabilizar las actas electorales de las elecciones primarias, modalidad afiliados, de los movimientos regionales Arequipa Avancemos y Pasco Joven, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Como parte del procedimiento, la ONPE ejecutó la verificación de la versión del software electoral, emitió reportes a través del Sistema de Cómputo de Resultados (SCORE) y realizó la denominada “puesta a cero” de los servidores, proceso que consiste en eliminar registros previos de la base de datos para garantizar que el sistema inicie sin información almacenada antes del conteo oficial.

Posteriormente, el organismo electoral activó y transmitió la puesta a cero en los servidores del centro de cómputo instalado en su sede de Yauyos, donde se procesarán las actas electorales. Desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa y Cerro de Pasco se enviarán las imágenes digitalizadas de las actas para su incorporación al sistema.

La actividad contó con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Defensoría del Pueblo y la propia ONPE, quienes suscribieron el acta de puesta a cero de los servidores principales como parte del proceso de supervisión y transparencia electoral.

Asimismo, la ONPE informó que quedó habilitada la sala destinada a personeros y observadores, espacio que funcionará hasta completarse el procesamiento del 100 % de las actas electorales, con el objetivo de garantizar vigilancia y transparencia durante el cómputo de resultados.