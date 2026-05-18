Un atentado a balazos perpetrado por delincuentes dejó cinco personas heridas en la Asociación de Viviendas Las Viñas de Huaycán, en el distrito de Ate.

Según informó América Noticias, el ataque ocurrió durante una reunión vecinal en la parte alta de un cerro de Huaycán, donde dirigentes y pobladores discutían temas internos de la comunidad.

Asimismo, testimonios recogidos por la Policía, indican que dos sujetos encapuchados y con mascarillas irrumpieron en el lugar y dispararon de manera directa contra el presidente de la organización.

Presidente de asociación quedó grave

Las autoridades informaron que el dirigente comunal recibió cuatro impactos de bala y permanece en estado crítico.

Durante el ataque, los asistentes intentaron defenderse lanzando piedras a los agresores para detener el tiroteo.

El pánico se apoderó de los vecinos, quienes buscaron refugio mientras los delincuentes continuaban disparando.

Delincuentes huyeron disparando al aire

Tras el ataque, los vecinos intentaron capturar a los responsables.

Sin embargo, los sujetos escaparon a pie por zonas aledañas y realizaron disparos al aire para evitar ser alcanzados por los pobladores que los perseguían.

La balacera dejó un saldo total de cinco heridos, todos integrantes de la comunidad que participaban en la reunión.

Heridos fueron trasladados a hospitales

Los afectados fueron llevados inicialmente al Hospital de Huaycán para recibir atención de emergencia.

Debido a la gravedad de sus heridas, el presidente de la organización fue trasladado posteriormente al Hospital Hipólito Unanue.

Luego del atentado, varios residentes permanecieron resguardados en sus viviendas por temor a nuevos ataques.

Policía investiga posible disputa por terrenos

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Peritos de Criminalística hallaron nueve casquillos de bala en la escena del crimen.

Las autoridades señalaron que todavía no se ha confirmado si los dirigentes venían siendo víctimas de amenazas o extorsión.

No obstante, la principal hipótesis policial apunta a una presunta disputa relacionada con tráfico de terrenos.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate.