Un operativo policial ejecutado en Lima Metropolitana y la provincia de Huarmey permitió la detención de 11 ciudadanos extranjeros investigados por su presunta participación en secuestros, extorsión y otros delitos graves. Las intervenciones se realizaron en varios inmuebles que habrían sido utilizados como puntos de cautiverio y coordinación criminal.

El despliegue policial se ejecutó en viviendas ubicadas en Santa Anita, El Agustino y Huarmey, donde se logró la captura de los investigados. Según las pesquisas, estos espacios eran usados para retener a las víctimas y organizar las exigencias de dinero a sus familias.

La Policía identificó a la presunta organización como La Nueva Generación del Tren de Aragua, a la que se le atribuyen al menos cinco secuestros ocurridos en pocos días. Estos hechos generaron alarma entre empresarios y comerciantes de las zonas afectadas.

Fotos: César.grados@photo.gec.





¿Cómo operaría la banda?

Las investigaciones señalan que las víctimas eran principalmente empresarios y trabajadores del sector minero. Eran captados en locales nocturnos mediante engaños y luego trasladados a viviendas donde permanecían retenidos.

Durante el cautiverio, los agraviados eran sometidos a violencia mientras sus familiares recibían exigencias económicas. Los montos solicitados superaban en algunos casos los 100 mil soles, según la Policía.

El general Óscar Arriola informó que los secuestros podían extenderse por varios días mientras se realizaban las negociaciones. También indicó que la presión policial permitió la liberación reciente de un ingeniero secuestrado en Santa Anita.

“Estos cinco casos de secuestro, donde uno ha terminado con muerte subsecuente, es por encargo y además seleccionan sus víctimas que se mueven en un mundo en el que hay trata de personas y estas son seleccionadas por las mismas mujeres que realizan algún servicio de carácter sexual”, declaró ante la prensa.

Fotos: César.grados@photo.gec.

¿Qué encontró la PNP?

En el operativo, algunos implicados intentaron huir y una mujer resultó gravemente herida tras lanzarse desde un tercer piso. La detenida permanece internada bajo atención médica.

La Policía incautó armas de fuego, droga y motocicletas utilizadas para el seguimiento de las víctimas. Estos elementos también son evaluados como posibles indicios de participación en otros delitos, como sicariato.

El general Arriola también explicó el uso de los vehículos incautados en la dinámica criminal y su relación con otros hechos violentos.

“Estas motocicletas son utilizadas para marcar, vigilar y estudiar a sus víctimas, y ver el lugar donde los privan de la libertad. También aparecen estas motos en otros eventos, quiere decir que estas personas de nacionalidad venezolana no solamente estarían dedicándose al secuestro, sino también a actividades de sicariato”, explicó.

Fotos: César.grados@photo.gec.





Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en Lima, donde continúan las investigaciones por secuestro, homicidio y privación de la libertad. Las autoridades siguen recopilando información para determinar el alcance total de la organización.