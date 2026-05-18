La falta de mantenimiento en el puente Bolognesi ha provocado el deterioro y desprendimiento de algunas de las barandas de madera de su estructura, reflejando el olvido de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Según el exgerente de Centro Histórico, arquitecto y restaurador, William Palomino, el último mantenimiento importante al puente se realizó en el año 2019, periodo en el que también se retiraron candados colocados en las balaustradas de metal debido al peso y afectación que ocasionaban a la estructura patrimonial.

El especialista advirtió que el puente necesita una nueva intervención debido al desgaste acumulado por el paso de los años y la exposición permanente a la intemperie. Además, señaló que las piezas de madera forman parte de la balaustrada ornamental del puente y requieren conservación constante para evitar mayores daños.

Por su parte, el regidor e integrante de la comisión de Defensa Civil y Centro Histórico, Exequiel Medina, reconoció que la infraestructura requiere mantenimiento urgente. “Lo que sí hay que solicitar es el mantenimiento. El mantenimiento, sea por la razón que sea, vandalismo o desgaste se tiene que pedir”, declaró.

Asimismo, Medina informó que solicitó un informe a la Gerencia del Centro Histórico para conocer el estado actual del puente y las acciones que deberán ejecutarse antes de las fiestas de Arequipa.