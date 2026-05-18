El papa León XIV publicará el próximo 25 de mayo su primera encíclica titulada “Magnifica Humanitas”, un documento centrado en “la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial”.

La presentación se realizará en el Vaticano y será encabezada por el propio pontífice, en un hecho inédito, ya que ningún papa había presentado personalmente una encíclica.

El acto contará con la participación de los cardenales Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Expertos en IA y teología participarán en la presentación

Entre los invitados también figura Christopher Olah, cofundador de Anthropic y especialista en interpretabilidad de inteligencia artificial.

Asimismo, participarán Anna Rowlands, teóloga y profesora de la Universidad de Durham, y Leocadie Lushombo, catedrática de Teología Política y Pensamiento Social Católico en la Universidad de Santa Clara, en California.

Las palabras de clausura estarán a cargo del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, tras lo cual León XIV ofrecerá un discurso.

Encíclica busca responder a la “nueva revolución industrial”

La encíclica fue firmada el pasado 15 de mayo, fecha en la que se conmemoró el 135 aniversario de la promulgación de “Rerum Novarum”, documento social del papa León XIII.

Al reunirse con los cardenales tras su elección, León XIV explicó que escogió ese nombre para continuar el legado de León XIII frente a los nuevos desafíos sociales y tecnológicos.

“Hoy, la Iglesia ofrece a todos su herencia de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los avances de la inteligencia artificial, que plantean nuevos retos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”, afirmó el pontífice.

También cuestionó el impacto de la automatización en el empleo. “En una economía dominada por algoritmos, plataformas y automatización, ¿cómo puede hacerse realidad este principio cuando millones de empleos corren el riesgo de desaparecer?”, señaló.

Vaticano impulsa medidas sobre inteligencia artificial

El pasado domingo, durante el rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro, León XIV exhortó a promover formas de comunicación que respeten “la verdad del ser humano” frente al avance de la inteligencia artificial.

“En esta era de la inteligencia artificial, animo a todos a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano”, expresó ante miles de fieles.

Además, la Santa Sede aprobó recientemente la creación de una comisión integrada por distintos dicasterios del Vaticano para coordinar políticas internas y proyectos vinculados al uso de inteligencia artificial.

Segundo gran documento del pontificado

“Magnifica Humanitas” se convertirá en el segundo gran documento del pontificado de León XIV, después de “Dilexit te” (“Yo te he amado”), la primera exhortación apostólica publicada tras suceder al papa Francisco.