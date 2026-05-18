La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó las elecciones primarias de los movimientos regionales Arequipa Avancemos y Pasco Joven, en la que 4,581 afiliados eligieron a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Se instalaron nueve mesas de sufragio en ocho distritos de Arequipa, mientras que en Pasco fueron siete las mesas distribuidas en distintas provincias y distritos.

Los electores escogieron quienes postularán a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.

La jornada duró 7 horas, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. y finalizó con el conteo de votos manual y fiscalizado por personeros acreditados.

Además, 41 partidos también tuvieron elecciones internas, pero sin participación de la ONPE.