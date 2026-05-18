El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) la emprendió contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) durante un mitin en Villa El Salvador.

Ataque

Frente a sus simpatizantes, el parlamentario atacó a Fujimori y cuestionó las denuncias de fraude que formuló tras perder las elecciones de 2021.

“El miedo le está ganando y ya sospecha de la victoria de nuestro pueblo (…) Tenga paciencia, señora Keiko. Si en 2021 demoraron las actas, lo que usted dice es fraude, haremos lo posible para que esta vez se las entreguen más rápido cuando pierda y vuelva a decir que hubo fraude”, ironizó.

Sánchez también se refirió al encuentro entre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y Fujimori.

“No nos olvidamos de esa aberración de ‘poder totalitario’ que condujo a la vacancia y el cierre del Congreso. Vacó a quien ayer le dio la mano, al cual no respetó su derecho democrático”, fustigó.

En otro momento, cuestionó al presidente José María Balcázar y denunció una presunta injerencia de la candidata en el Gobierno.

“El que menos poder tiene es el presidente interino, porque como gobierna la señora Fujimori, ella puede tener su ministro de Defensa, puede tener sus programas sociales para hacer campaña vulnerando la neutralidad”, sostuvo.