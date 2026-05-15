efensoría exhorta a actores políticos a mantener debate respetuoso y legal.
efensoría exhorta a actores políticos a mantener debate respetuoso y legal.

La Defensoría del Pueblo rechazó de manera categórica toda forma de violencia, intimidación y amenazas contra las autoridades electorales, y expresó su respaldo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ante los actos de hostigamiento registrados en el contexto del actual proceso electoral.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la institución advirtió que las agresiones y discursos violentos, ya sea durante movilizaciones, declaraciones públicas o mediante plataformas digitales, afectan la institucionalidad democrática y deben ser rechazados.

La Defensoría recordó que, en una democracia, las discrepancias y cuestionamientos deben canalizarse por vías institucionales y dentro del respeto al Estado de derecho. En ese sentido, enfatizó que las autoridades electorales deben ejercer sus funciones libres de presiones, amenazas o cualquier acto de violencia.

Asimismo, exhortó a los actores políticos, organizaciones y ciudadanos a mantener un debate responsable y respetuoso, utilizando mecanismos legales y priorizando la convivencia democrática y la paz social en el país.

Finalmente, el organismo subrayó que la violencia nunca puede convertirse en un mecanismo de presión ni en una herramienta para debilitar el sistema democrático.

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