Quintín Suri M. fue sentenciado a 15 años de prisión, tras ser hallado autor del delito de parricidio en agravio de quien en vida fue su conviviente, E. C. Ch. Además, el sentenciado deberá pagar S/ 50 mil por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

La segunda instancia confirmó la condena, luego de desestimar el recurso de apelación presentado por la defensa. Por ello, el juzgado ordenó además su inmediata ubicación y captura.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2018, cuando la víctima acudió al juez de paz de la zona para solicitar la separación de su pareja debido al retiro de bienes y a las constantes agresiones que sufría. Al día siguiente, Suri llegó a la vivienda, discutió con la agraviada y la golpeó antes de retirarse. Por la noche regresó, volvió a agredirla y la estranguló con una soga antes de huir del lugar.

En primera instancia, el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Chivay, Carlos Miguel Salinas Vargas, acreditó la responsabilidad del imputado con las evidencias recogidas en la escena del crimen y el testimonio de testigos que los vieron llegar al predio en un vehículo, logrando así la sentencia.

La defensa apeló, pero la fiscalía superior reexaminó el caso, desestimó los argumentos presentados y confirmó en su integridad el fallo de primera instancia.