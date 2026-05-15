El Ministerio Público informó que un extrabajador del Instituto Nacional Penitenciario fue sentenciado por el delito de concusión tras exigir dinero a la esposa de un interno a cambio de evitar su traslado a un penal de alta peligrosidad.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste contra Ronald Cárdenas, ex técnico de seguridad del penal transitorio de Ancón II.

Según la investigación, en marzo de 2023 el acusado contactó a la familiar de un recluso recién ingresado y se identificó falsamente como “Alcaide Rony”.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exservidor solicitó S/ 500 mediante un depósito bancario a la cuenta de su hija, bajo la amenaza de trasladar al interno a un establecimiento penitenciario de alta peligrosidad donde, presuntamente, su vida e integridad correrían riesgo.

El Poder Judicial le impuso cuatro años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de tres años y reglas de conducta obligatorias. Además, fue inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, deberá pagar 241 días multa y una reparación civil de S/ 6000 a favor del Estado.

La Fiscalía presentó como pruebas el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como registros de llamadas y mensajes de WhatsApp que confirmaron la transferencia del dinero y la recepción del pago por parte del acusado. También se advirtió que, si incumple las medidas impuestas o no paga la reparación civil, la condena suspendida podría convertirse en prisión efectiva.