Momentos de tensión y preocupación se vivieron la tarde de este viernes en la provincia de Virú, luego de que vecinos del sector Puente Virú alertaran a las autoridades sobre el hallazgo de restos humanos calcinados, que pertenecerían presuntamente a una mujer.

VER MÁS: Liberan a 33 mineros retenidos en socavón tras operativo en Pataz

Según información preliminar, los pobladores observaron restos óseos visibles entre las cenizas y tierra del lugar, cerca al río Virú, dando aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el lugar llegó el personal de Seguridad Ciudadana de Virú para acordonar el área. Además, se comunicó el caso a la Policía Nacional de la jurisdicción, quienes quedaron a cargo de las pesquisas correspondientes.

“Se trata de una dama, por los dedos pequeños. Podría haber sido asesinada en otro lugar y lo han traído ”, indicó Jaime Arce, subgerente de Participación y Seguridad Ciudadana de Virú, en Radio Ke Buena TV y Redes.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad