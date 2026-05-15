Momentos de tensión y preocupación se vivieron la tarde de este viernes en la provincia de Virú, luego de que vecinos del sector Puente Virú alertaran a las autoridades sobre el hallazgo de restos humanos calcinados, que pertenecerían presuntamente a una mujer.
Según información preliminar, los pobladores observaron restos óseos visibles entre las cenizas y tierra del lugar, cerca al río Virú, dando aviso inmediato a las autoridades.
Hasta el lugar llegó el personal de Seguridad Ciudadana de Virú para acordonar el área. Además, se comunicó el caso a la Policía Nacional de la jurisdicción, quienes quedaron a cargo de las pesquisas correspondientes.
“Se trata de una dama, por los dedos pequeños. Podría haber sido asesinada en otro lugar y lo han traído ”, indicó Jaime Arce, subgerente de Participación y Seguridad Ciudadana de Virú, en Radio Ke Buena TV y Redes.
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