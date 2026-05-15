Un operativo de seguridad permitió recuperar con vida a 33 trabajadores mineros que habían sido privados de su libertad en una operación ilegal registrada en el sector La Joya 24-27, en la provincia de Pataz.

El rescate fue ejecutado por el Comando Unificado de Pataz tras la alerta del hecho.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió cuando un grupo de sujetos armados ingresó de forma violenta a las instalaciones mineras y mantuvo retenidos a los trabajadores dentro de un socavón en el centro poblado de Pueblo Nuevo. La situación fue reportada el 14 de mayo.

La intervención de las autoridades se extendió durante varias horas y permitió la liberación gradual de los secuestrados. Primero se logró sacar a 20 personas y posteriormente al resto hasta completar el total de 33 trabajadores rescatados.