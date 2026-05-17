El choque entre un miniván y una camioneta a la altura del cruce a “Tableros Peruanos”, en el distrito de Laredo, en la provincia de liberteña de Trujillo, dejó como saldo 10 personas heridas. El hecho sucedió a las 10:20 de la mañana de este domingo.

RONDÓ TRAGEDIA

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER)-La Libertad, el incidente se reportó en la intersección de la carretera Industrial con Campo Primaveral, donde un vehículo con placa de rodaje T8X-962, perteneciente a la empresa Ángel Divino S.A.C., y la unidad de matrícula T4Z-371, de color gris, protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito.

Producto de la colisión, los ocupantes del miniván llevaron la peor parte, resultando con contusiones y lesiones. Asimismo, un adulto mayor que iba en el vehículo gris terminó con sangre el rostro, debido al fuerte impacto.

Hasta el lugar llegaron tres ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu), bomberos voluntarios de Trujillo y Laredo para auxiliar a los afectados. Los lesionados fueron traslados a nosocomios de Trujillo.

Efectivos de la Policía Nacional quedaron cargo de las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en este incidente.

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