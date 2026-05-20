La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, presentó la estrategia que utilizará su partido con la intención de sumar 100 mil personeros para la segunda vuelta.

“Apenas se confirmó el pase a la segunda vuelta, cientos de ciudadanos, no partidarios, sino independientes empezaron a contactarse con nosotros para ayudar, para decir que quieren ser personeros”, relató.

Keiko Fujimori debatirá con Roberto Sánchez el domingo 31 de mayo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

DETALLES

En conferencia de prensa, la lideresa naranja anunció la conformación de una red para “defender el Perú”.

“En estos últimos años hemos aprendido que el mejor plan es más democracia, más participación, más equipo, más preparación, más personeros. Esta elección no se trata de mí, de una disputa entre ideologías, se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”, afirmó.

En ese sentido, presentó a Luis Dyer, quien comandará el equipo de personeros.

“Ser personero es defender al Perú. Hablamos de dar todo por el Perú, porque la defensa también se da en las mesas, cuidando el voto y las actas”, precisó.

Agregó que para la segunda vuelta, se necesitará el apoyo de más peruanos.

“Tenemos que cubrir todas las mesas. Necesitamos más de 100 mil personeros a nivel nacional. Por eso hemos implementado herramientas tecnológicas”, sostuvo.

Durante la presentación, Dyer explicó que todos los que quieran sumarse como personeros pueden ingresar a la web https://defensoresdelperu.pe/.

Para el registro, la página solicitará los nombres completos, el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y el número de celular.

Existen tres modalidades en la web.

La primera es ser personero, es decir, se cuidarán los votos desde la mesa de votación.

“Es el personero que está en la cancha, el que sale a defender el voto, se levanta temprano desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.”, indicó.

La segunda modalidad es ser personero de apoyo, grupo de personas que no estarán presentes en la mesa, pero sí podrían apoyar con alimentos para los personeros que permanecerán todo el día en lugar.

También pueden apoyar con transporte y en otros aspectos.

Finalmente, está el personero digital.

“Ellos pueden transmitir nuestro mensaje, convocar a más gente. Pueden usar el celular como herramienta para denunciar cualquier tema que pase durante la elección”, precisó.