Tras la difusión de un video polémico en el se observa el uso de una pistola, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, y su asesor Arturo Bobbio, se pronunciaron a través de comunicados en los que aseguran que las imágenes son parte de un “extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”.
Cabe precisar que en el video se ve al burgomaestre utilizando una pistola eléctrica sobre el funcionario, que termina cayendo al suelo.
Carlos Bruce refirió que “se realizaron simulaciones que no fueron reales” y la participación de los presentes fue “completamente voluntaria”, y aseguró, que en ningún momento existió una “situación de riesgo real ni consecuencias mayores”.
Al respecto, Arturo Bobbio también confirmó que se trata de “una simulación” de lo que iba a ser un despacho periodístico, por lo que cuestionó la difusión de la misma.
Además, el asesor aseveró que “personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”.
No obstante, defendió el uso de armas no letales para el personal de serenazgo; e incluso dijo estar dispuesto a recibir “mil disparos eléctricos” para probar que estos dispositivos deben ser utilizados como mecanismo de protección.