Tras la difusión de un video polémico en el se observa el uso de una pistola, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, y su asesor Arturo Bobbio, se pronunciaron a través de comunicados en los que aseguran que las imágenes son parte de un “extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”.

Cabe precisar que en el video se ve al burgomaestre utilizando una pistola eléctrica sobre el funcionario, que termina cayendo al suelo.

Carlos Bruce refirió que “ se realizaron simulaciones que no fueron reales” y la participación de los presentes fue “completamente voluntaria”, y aseguró, que en ningún momento existió una “situación de riesgo real ni consecuencias mayores”.

Al respecto, Arturo Bobbio también confirmó que se trata de “una simulación” de lo que iba a ser un despacho periodístico, por lo que cuestionó la difusión de la misma.

Además, el asesor aseveró que “personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”.

No obstante, defendió el uso de armas no letales para el personal de serenazgo; e incluso dijo estar dispuesto a recibir “mil disparos eléctricos” para probar que estos dispositivos deben ser utilizados como mecanismo de protección.

Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza.



Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue… — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 20, 2026