Agentes policiales del Depincri rescataron a tres menores de 13, 15 y 17 años, quienes eran presuntas víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación laboral. Las adolescentes fueron encontradas en un bar de la provincia de Sullana.

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La intervención fue realizada en un local situado en el centro poblado de Monterón, distrito de Marcavelica. Además, las autoridades policiales detuvieron a T.M.M.Y. (46) y D.J.E.M. (19), sindicadas como presuntas integrantes de “Las Nenas” quienes fueron .

Según la Policía, las menores fueron encontradas cuando atendían a los clientes en dicho bar y presentaban evidentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Ellas fueron trasladadas a la dependencia policial de Sullana, donde recibieron la atención y protección necesaria, conforme a los protocolos establecidos para salvaguardar su integridad física y emocional.