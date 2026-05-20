El Concejo Municipal aprobó medidas que busca ordenar el tránsito y formalizar el transporte
El Concejo Municipal aprobó medidas que busca ordenar el tránsito y formalizar el transporte

El Concejo Municipal de aprobó tres ordenanzas orientadas a mejorar el ordenamiento vial y fortalecer la formalización del transporte público especial en esta provincia.

Durante la sesión de concejo aprobaron la ordenanza que declara zonas rígidas para el estacionamiento vehicular en diversos tramos del cercado de Sullana, medida que busca reducir la congestión y recuperar espacios públicos, sin afectar los paraderos formales ya existentes.

Además, se aprobó el reglamento de paraderos fijos para vehículos motorizados y no motorizados dedicados al transporte público especial de pasajeros, con el propósito de establecer puntos autorizados y mejorar la seguridad y el orden en la prestación del servicio.

Finalmente, el pleno municipal también aprobó el reglamento que regula la organización y acreditación de las asociaciones de transportadores para la conformación de la Comisión Técnica Mixta del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos motorizados o no motorizados en Sullana.

Los dictámenes fueron sustentados por el presidente de la Comisión de Transporte, regidor Julio Ruiz Zapata y debatidos ampliamente por los miembros del concejo municipal, contando además con la participación de dirigentes del sector transporte.

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