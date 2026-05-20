El Concejo Municipal de Sullana aprobó tres ordenanzas orientadas a mejorar el ordenamiento vial y fortalecer la formalización del transporte público especial en esta provincia.

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Durante la sesión de concejo aprobaron la ordenanza que declara zonas rígidas para el estacionamiento vehicular en diversos tramos del cercado de Sullana, medida que busca reducir la congestión y recuperar espacios públicos, sin afectar los paraderos formales ya existentes.

Además, se aprobó el reglamento de paraderos fijos para vehículos motorizados y no motorizados dedicados al transporte público especial de pasajeros, con el propósito de establecer puntos autorizados y mejorar la seguridad y el orden en la prestación del servicio.

Finalmente, el pleno municipal también aprobó el reglamento que regula la organización y acreditación de las asociaciones de transportadores para la conformación de la Comisión Técnica Mixta del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos motorizados o no motorizados en Sullana.

Los dictámenes fueron sustentados por el presidente de la Comisión de Transporte, regidor Julio Ruiz Zapata y debatidos ampliamente por los miembros del concejo municipal, contando además con la participación de dirigentes del sector transporte.