Un fuerte sismo de magnitud 6.1 remeció ayer la provincia de Ica. También dejó daños en la provincia de Huaytará, en la región Huancavelica, generando alarma entre la población y dejando daños materiales en distintas zonas.

Fuertes destrozos

Tras el sismo, se reportó el deslizamiento de piedras en un cerro cercano, situación que incrementó la preocupación de los habitantes debido al riesgo de nuevos desprendimientos en áreas vulnerables.

En el centro de Huaytará, una vivienda de adobe quedó inhabitable luego de que parte de su estructura colapsara por la fuerza del movimiento sísmico. Según los primeros reportes, el inmueble funcionaba además como tienda comercial.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran severos daños en la construcción, con paredes derrumbadas y grietas que comprometieron seriamente la estabilidad de la vivienda.

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