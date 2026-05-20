El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, llegó a la ciudad de Ica por disposición del presidente José Balcazar para verificar las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 6.1 ocurrido esta tarde.

Durante la visita estuvo acompañado por el jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero.

El titular del Mindef sostuvo una reunión de trabajo con autoridades regionales y provinciales para coordinar la respuesta frente a la emergencia. Indicó que no se reportaron fallecidos, aunque confirmó que más de 20 personas resultaron heridas.

“Estamos haciendo el seguimiento de la atención de 27 personas que han resultado heridas”, señaló.

Como parte de la inspección, el ministro recorrió el Hospital Regional de Ica y diversos centros educativos para constatar los daños en infraestructura.

Entre los locales visitados figuran los colegios Antonia Moreno de Cáceres y Divino Niño Jesús, así como la universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde se identificaron fisuras y rajaduras en algunas estructuras.

El ministro informó que desde este miércoles el Colegio de Ingenieros realizará evaluaciones técnicas en las edificaciones dañadas y también convocó a la ciudadanía a participar en el Simulacro Nacional Multipeligro programado para el viernes 29 de mayo.