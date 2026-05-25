Al cierre del primer trimestre de 2026, el departamento de Piura concretó exportaciones por US$ 954 millones, un crecimiento del 11.6% respecto al mismo periodo de 2025, según datos de la Sunat consignados por ComexPerú. La cifra representó el 3.5% del total exportado por el Perú en dicho lapso, que ascendió a US$ 27,217 millones.

El top cinco de departamentos con las mayores exportaciones del país fue encabezado por Lima, con envíos por US$ 3,714 millones. Le siguen Arequipa (US$ 3,057 millones), Ica (US$ 3,026 millones), Áncash (US$ 2,558 millones) y Puno (US$ 2,409 millones).

El resultado del departamento fue impulsado –principalmente– por las exportaciones no tradicionales, que llegaron a los US$ 839 millones. Este desempeño se explicó por el sector agropecuario, con US$ 356 millones, y el pesquero, con US$ 322 millones. Por su parte, las exportaciones tradicionales acumularon un valor de US$ 115 millones, sustentadas por el petróleo y sus derivados, con US$ 41.5 millones.

En cuanto a los principales productos exportados, destacaron los mangos frescos, con envíos por US$ 206 millones (+37.8%); los calamares y potas congelados, con US$ 139 millones (+78.4%); los fosfatos de calcio naturales, con US$ 105 millones (-12.5%).; los calamares y potas preparados o conservados, con US$ 51.8 millones (+35.9%); y las bananas frescas, con US$ 23.8 millones (+0.7%).

Durante el periodo analizado, EE. UU. se consolidó como el principal mercado de destino de las exportaciones de Piura, con un valor de US$ 282 millones (+6.3%). Le siguen Países Bajos, con US$ 133 millones (+35.1%); China, con US$ 121 millones (+31.2%); y España, con US$ 55 millones (+3.7%)