Aunque el hogar suele considerarse un espacio seguro, también puede convertirse en uno de los principales escenarios de accidentes para perros y gatos.

Intoxicaciones, caídas, ingestión de objetos pequeños y accidentes domésticos forman parte de las emergencias veterinarias más frecuentes, muchas veces originadas por descuidos cotidianos.

Según Verónica Aita, gerente de Líneas Personales de Pacífico Seguros, existe una creciente preocupación de las familias peruanas por el bienestar de sus mascotas.

“En el último año, el 65% de los dueños de mascotas ha enfrentado alguna urgencia veterinaria”, señaló.

1. Identificar productos peligrosos para mascotas

Productos de limpieza, medicamentos, insecticidas y artículos de cuidado personal pueden resultar tóxicos para perros y gatos.

Especialistas recomiendan mantenerlos en lugares cerrados o fuera del alcance de las mascotas para evitar intoxicaciones accidentales.

2. Evitar alimentos dañinos

Algunos alimentos de consumo humano pueden causar graves problemas digestivos o intoxicaciones.

Entre ellos figuran chocolate, cebolla, uvas, palta, huesos cocidos y ciertos edulcorantes.

Antes de compartir comida casera, se recomienda consultar con un veterinario si es apta para la mascota.

3. Supervisar balcones y ventanas

Las caídas desde ventanas o balcones representan uno de los accidentes más frecuentes, especialmente en gatos.

La instalación de mallas de protección y la supervisión constante pueden ayudar a prevenir lesiones graves.

4. Revisar juguetes y objetos pequeños

Juguetes dañados, piezas sueltas, hilos u objetos pequeños pueden ser ingeridos accidentalmente y convertirse en una emergencia veterinaria.

Especialistas aconsejan revisar periódicamente los objetos con los que juegan las mascotas y reemplazarlos si presentan desgaste.

5. Saber cómo actuar ante una emergencia

Contar con una veterinaria de confianza e identificar opciones de atención de emergencia puede marcar la diferencia ante un accidente.

También se recomienda considerar los costos que pueden implicar procedimientos como radiografías, operaciones o internamientos veterinarios.

Crece interés por seguros para mascotas

Ante el aumento de gastos asociados al cuidado animal, algunas familias buscan alternativas de protección financiera frente a emergencias veterinarias.

En esa línea, Pacífico Seguros informó que su servicio Pacífico PET ofrece cobertura por enfermedades y accidentes, además de beneficios adicionales según el plan contratado.

La compañía también anunció una campaña junto a Wong entre el 12 y el 31 de mayo.

Durante ese periodo, quienes realicen compras desde S/80 en productos para mascotas podrán participar en el sorteo de tres seguros Pacífico PET con cobertura de cinco años.