Como parte de las acciones para fortalecer La Ruta de León en Piura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) resaltó el trabajo conjunto entre el sector público y privado, en el marco de la entrega de un cheque simbólico por S/118 694 realizada por Caja Piura para financiar mejoras en la parroquia San José Obrero de Chulucanas, uno de los principales íconos de esta ruta turística.

En este mismo acto, ambas instituciones suscribieron un convenio que permitirá implementar las citadas acciones. Además, Caja Piura también manifestó su compromiso para realizar intervenciones y mejoras en los recursos turísticos que forman parte de la ruta en el distrito Santo Domingo.

La noticia fue compartida por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, quien, además, sostuvo reuniones con autoridades locales, representantes de la Iglesia y aliados estratégicos para continuar impulsando el desarrollo de esta ruta turística vinculada al legado pastoral del Papa León XIV en el norte del Perú.

“Nos reunimos en Chulucanas para seguir promoviendo juntos el fortalecimiento de una ruta turística que no solo pone en valor nuestro patrimonio religioso, sino también nuestra identidad, nuestra cultura y el enorme potencial turístico de Piura. La Ruta de León representa historia, fe y esperanza, pero también oportunidades para miles de familias vinculadas al turismo, la artesanía, la gastronomía y los servicios”, afirmó.

En tal sentido, es importante mencionar que la transferencia por parte de la entidad bancaria permitirá el pintado integral del templo, reparación y mejoramiento del techo, mantenimiento de puertas, colocación de mallas protectoras, refacción de torres, mejoramiento del sistema eléctrico e iluminación interior, así como la instalación de ventiladores y reposición de vidrios, acciones orientadas a mejorar las condiciones de conservación, seguridad y funcionalidad del recinto, mejorando la experiencia de los visitantes.

La viceministra agradeció a Caja Piura destacando su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento de La Ruta de León; asimismo, hizo mención del compromiso de empresas como CIVA, que se vienen sumando a las acciones orientadas a la mejora de espacios vinculados a la ruta, promoviendo así el turismo cultural y religioso en Chulucanas.

Como se recuerda, la Ruta de León en Piura integra recursos religiosos y culturales emblemáticos como la parroquia San José Obrero, la Catedral Sagrada Familia de Chulucanas, la Sede del Obispado de Chulucanas, la Iglesia Matriz Santo Domingo, el Centro de Formación Villa La Buena Nueva y el Centro Pastoral Sagrada Familia, además de atractivos complementarios como el Pueblo Artesanal La Encantada y el Pueblo Cruz Pampa–Yapatera.