El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a 66 bienes histórico-artísticos del Obispado de Chiclayo, jurisdicción que en su momento estuvo liderada por el ahora papa León XIV. La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 000136-2026-VMPCIC/MC.

Los objetos reconocidos pertenecen a la Catedral Santa María de Chiclayo, la Parroquia Santa María Magdalena de Ciudad Eten, la Iglesia San Pedro de Monsefú y la Iglesia Santa Lucía de Ferreñafe.

La resolución fue suscrita por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Mariell Escobar Rozas.

De acuerdo con el documento publicado en El Peruano, la declaratoria incluye 19 bienes de la Catedral de Chiclayo, 14 de la parroquia de Ciudad Eten, nueve de la iglesia de Monsefú y 24 de la iglesia de Ferreñafe. Entre las piezas figuran esculturas, pinturas, campanas, retablos, pilas bautismales, púlpitos, una lámpara votiva y una pieza de indumentaria.

El sector señaló que estos bienes poseen valor artístico por representar técnicas e iconografía de talleres peruanos de los siglos XVIII y XIX.

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