El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, enfrentará un juicio oral por presunta administración fraudulenta.

Un juzgado de Lima agendó una audiencia para el 27 de mayo, a las 8:00 a.m., para dictar un nuevo auto de enjuiciamiento en este caso.

De acuerdo al programa Cuarto Poder, el proceso judicial inició luego que dirigentes de JP denunciaran que Sánchez de la presunta apropiación de S/280 000 del partido.

Del monto citado, “S/204,951.36 debieron ser declarados oportunamente ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE; sin embargo, se declaró la cifra de S/ 0.00”, se lee en la resolución judicial.

Por estos y otros detalles, se apunta a que el “dinero recaudado habría sido transferido a su cuenta personal para ser utilizado en su provecho en evidente perjuicio de la organización política”.

Para ello, Sánchez Palomino no solo habría usado su cuenta bancaria, sino también la de su hermano.

“Se apoderó del partido, las cuentas nunca las transparentó, se apropió del dinero que nosotros entregamos a nivel nacional”, afirmó Leandro Cerna, exdirigente de JP, al citado espacio televisivo.