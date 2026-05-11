El exfiscal José Domingo Pérez afirmó que una “coalición” liderada por Fuerza Popular (FP) controla el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Defensoría del Pueblo.

“La coalición que representa el pacto mafioso está integrada por Fuerza Popular y las demás fuerzas que aún permanecen en el Congreso”, afirmó en RPP.

El también defensor de Pedro Castillo calificó como “el último gesto de arbitrariedad”, de un “pacto mafioso” en el Legislativo, la nueva inhabilitación de Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima.

Incluso, Pérez respondió a los cuestionamientos a su apoyo al candidato presidencial Roberto Sánchez, pese a los años de investigar al fujimorismo.

“Si el día de hoy me das a escoger entre una opción democrática y lo que significa el retorno al autoritarismo, la corrupción, la violación de derechos y la alianza con el narcotráfico, no puedo ser tibio”, afirmó.

El abogado confirmó su incorporación al equipo técnico de Sánchez ante una eventual segunda vuelta contra Keiko Fujimori y descartó cualquier alianza entre este y Antauro Humala.