Los peruanos residentes en el extranjero emitieron más de 400 mil votos en 66 países distribuidos en cinco continentes.

América concentró la mayor participación, con más de 229,925 votos emitidos, seguida de Europa con 168,529.Estados Unidos (71,498), España (87,072) y Chile (66,567) fueron los tres países con mayor cantidad de sufragios en el exterior.

Ola celeste

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, se impuso en 45 de los 66 países registrados. Estados Unidos le entregó su mayor caudal, con 26,409 votos.

España aportó 14,262 sufragios y Chile sumó 9,285. El candidato ganó bolsones de votos en Japón, Canadá, Brasil, Australia y Alemania.

Contendientes

Keiko Fujimori conquistó tres países: Chile, Argentina y Guayana Francesa, acumulando sus principales votos en el Cono Sur.

Ricardo Belmont registró una performance singular: obtuvo 8,347 votos en Italia, país donde se ubicó primero con claridad, mientras que en Grecia empató con Keiko Fujimori con apenas 6 votos cada uno.

Jorge Nieto Montesinos ganó en once países, todos con volúmenes reducidos, entre ellos Noruega, Finlandia y Corea del Sur. Pablo Alfonso López-Chau lideró en Rusia con 23 votos.

Carlos Álvarez compartió el primer lugar en Argelia con Rafael López-Aliaga, ambos con 4 votos, y María Soledad Pérez Tello hizo lo propio en Cuba junto a Pablo Alfonso López-Chau, con 3 votos cada uno.

Roberto Sánchez no logró apoyo significativo en el extranjero, pues en 19 países tuvo cero votos.

Análisis

El politólogo Jean Carlos Rodríguez explicó a Correo que la mayoría de peruanos que reside fuera del país mantiene vínculos estrechos con lo que ocurre en Lima y su comportamiento electoral está relacionado con los medios digitales.

“La mayoría de peruanos en el exterior tiene una idiosincrasia similar a la limeña, debido a una mayor proximidad a las redes sociales y a lo que ocurriese en la capital, por ello sus intenciones de voto son muy parecidas a las de Lima”, señaló.

Rodríguez detalló que el dominio de López-Aliaga en el voto exterior responde a un conjunto de factores; entre ellos, su pasado político como titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Es el hecho de que consideraban a López-Aliaga el mejor candidato por su pasado empresarial y su experiencia como alcalde de Lima, dejando algunas obras llamativas que ellos pudieron visualizar en algún viaje de regreso al Perú. También porque no surgieron otros candidatos de derecha que le disputasen ese espacio, salvo el fujimorismo”, afirmó.

El analista ofreció una lectura sobre las decisiones de campaña que condicionaron el desempeño de Sánchez en el exterior.

“Es por dos motivos: Sánchez enfocó su campaña en lo que él denominó ‘la ruta castillista’, que es gran parte de la zona andina, especialmente en el sur; y el segundo motivo es por el hecho de que no fue un candidato mediático, por lo cual para los peruanos en el exterior era alguien desconocido”, indicó.