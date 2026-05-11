En cada elección presidencial en el Perú, los candidatos invierten fuertes cantidades de dinero en actividades, hacen mítines, viajan a regiones, visitan comedores populares y mucho más.

Sin embargo, en cada proceso electoral, existe un grupo grande de peruanos que deja la cédula en blanco o vicia su voto, esto con el objetivo de no favorecer a ningún candidato presidencial.

De acuerdo con información revisada por Correo, el “candidato” que se forma de la sumatoria de votos blancos y nulos, está en la lista de favoritos en las elecciones de los últimos 20 años, incluso, ha llegado a ocupar el primer lugar en dos oportunidades.

Estos son los votos en blanco y nulo en los últimos 20 años en el Perú. (Infografía: Diario Correo)

BALANCE

Una de las primeras evidencias de que el voto en blanco y el voto nulo es el preferido de los peruanos, se registró en el 2006.

De acuerdo con cifras al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aquel año hubo 1,737,045 de votos en blanco y 619,573 votos nulos. El total sumó 2,356,618 votos.

Esa fue la cantidad de personas que decidió no optar por ninguna de las 20 candidaturas presidenciales.

Esa preferencia se posicionó en el cuarto lugar.

Incluso, no estuvo lejos del segundo lugar que obtuvo Alan García del APRA con 2,985,858 votos y Lourdes Flores Nano de Unidad Nacional con 2,923,280.

En la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2011 hubo 1,477,696 votos en blanco y 584,233 votos nulos, es decir, 2,061,929 de peruanos que optaron por no votar por ninguno de los 11 candidatos presidenciales que presentaron.

Esa cantidad suma más votos de los que recibió el fallecido Luis Castañeda Lossio de Solidaridad Nacional, quien obtuvo 1,440,143 votos.

Mientras que otros seis candidatos ni siquiera superaron el umbral de los 50 mil votos.

Al final, se posicionó como el “candidato” del quinto lugar.

El escenario fue el mismo en el año 2016, cuando 2,225,449 de ciudadanos votaron en blanco y 1,168,538 en nulo.

El total de ambas cifras suman 3,393,987 votos.

La cifra supera por mucho a los votos que consiguió Verónika Mendoza de Frente Amplio (2,874,940 votos) y Alfredo Barnechea de Acción Popular (1,069,360 votos), pero también le ganó a Pedro Pablo Kuczynski (3,228,661 votos), quien se convertiría en presidente del Perú en la segunda vuelta.

Es decir, que se ubicó en el segundo lugar después de Keiko Fujimori de Fuerza Popular (6,115,073 votos).

En aquel año se presentaron 14 candidatos.

En el 2016, los votos blancos y nulos superaron a los que alcanzó la candidata Verónika Mendoza. (Foto: Andina)

RECIENTE

Las cifras del 2021 se asemejan a las registradas en el 2016. Aquel año hubo 2,190,059 votos en blanco y 1,123,027 nulos.

Ese año hubo 18 candidatos presidenciales y el “candidato” de votos blancos y nulos se posicionó en el primer lugar porque Pedro Castillo de Perú Libre consiguió 2,724,752 votos, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular alcanzó 1,930,762 votos.

Por otro lado, los datos publicados por la ONPE al 99.549% de actas contabilizadas de las recientes elecciones, evidencia que la situación no ha cambiado para los partidos políticos que buscan captar el voto de los peruanos.

Hasta el momento hay 2,360,193 de votos en blanco y 1, 033,823 nulos.

La sumatoria es de 3,394,016 votos. Es decir, que por dos años consecutivos ocupa el primer lugar en simpatía.

Esta vez, los ciudadanos marcaron en la cédula por 36 candidatos diferentes. Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene acumulado 2′865,593 votos, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú suma 2,001,649, mientras que Rafael López Aliaga de Renovación Popular suma 1,988,394 votos.

En el 2026, los votos blancos y nulos superaron los votos que obtuvo Keiko Fujimori. (Foto: Andina)

VARIACIÓN

Si bien en la primera vuelta hay un gran número de votos en blanco y nulos, esta varía para la segunda vuelta.

Para muestra hay varios botones.

Por ejemplo, en la primera vuelta del 2006, 1,737,045 peruanos votaron en blanco, pero en la segunda vuelta esta cifra se redujo considerablemente a 157,863 votos.

Esto debido a que de tener tantos candidatos en primera vuelta, pasan a tener solo dos en una segunda vuelta.

Sin embargo, otro dato que llama la atención es que en la primera vuelta hubo 619,573 votos nulos y en la segunda, la cifra aumentó a 1,075,318 votos.

Lo mismo ocurrió en el año 2011. En la primera vuelta hubo 1,477,696 votos en blanco, mientras que en la segunda, la cifra pasó a ser de 116,335 votos.

En aquella ocasión, los peruanos tenían que elegir entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

En tanto, los votos nulos pasaron de 584,233 a 921,711.

En 2016, los votos en blanco pasaron de 2,225,449 a 149,577 votos, mientras que los votos en nulo se mantuvieron de 1,168,538 a 1,040,502.

Finalmente, en el 2021, unas de elecciones más polarizadas, los votos en blanco pasaron de 2,190,059 a 121,489.

Por otro lado, los votos en nulo se mantuvieron, porque pasaron de 1,123,027 en una primera vuelta a 1,106,816 en una segunda vuelta.

Los votos en blanco se reducen en la segunda vuelta. Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

ANÁLISIS

Para el analista político Juan Paredes Castro, los votos en blanco expresan una posición, porque las personas acuden a votar pero no respaldan a ningún candidato. Sin embargo, el voto en nulo podría obedecer, en la mayoría de los casos, a un voto inválido por falta de información.

“Eso millones de votos en blanco o nulos, son una cifra que permitiría a un determinado candidato pasar a segunda vuelta”, indicó.

En diálogo con Correo, el periodista consideró que los votos en blanco y nulo también podrían explicarse como un comportamiento de hartazgo en la política.

“Ahí tienes la cifra de más de un millón de personas indignadas y molestas frente a un sistema político”, apuntó.

Además, calificó de preocupante el alto número de votos blancos y nulos.

“Es un pasivo alarmante que el número sea tan elevado. Ocurre por falta de información, indignación, falta de comunicación, a veces falta de madurez cívica o pasión, que muchas veces lleva a las personas a no votar por ninguno de los candidatos”, afirmó.

Desde su punto de vista, lo que falta en el Perú es un sistema de partidos, porque la intermediación política actual está quebrada y desatiende a los peruanos, mucho más cuando llega al poder.

“Hay personas que quisieran expresas sus demandas a través de un partido o determinados liderazgos, pero no los encuentran, por eso deciden no participar en política y no apoyar de manera activa a ninguno de ellos”, sostuvo.

Sobre la reducción de votos en blanco de primera a segunda vuelta, consideró que podría deberse a la alta polarización.