En el marco de su primer aniversario como líder de la Iglesia católica, el papa León XIV viajó este viernes al sur de Italia, donde encabezó una jornada religiosa en Pompeya y posteriormente tenía previsto trasladarse a Nápoles.

Cabe mencionar que esta actividad se realizó días después del choque diplomático con Washington.

Durante su visita a Pompeya, el pontífice acudió al santuario de la Virgen del Rosario, lugar que guarda los restos de Bartolo Longo, figura del siglo XIX que retornó al catolicismo tras haber sido sacerdote satánico y que fue canonizado por León en octubre.

Ante miles de fieles reunidos en la plaza, entre ellos unas 400 personas enfermas y con discapacidad, el papa expresó su emoción por la fecha.

“Qué hermoso día... ¡cuántas bendiciones!”, señaló. Además, agregó: “Me siento particularmente bendecido de poder venir aquí, a este santuario, en este día aniversario”.

León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025 por el colegio cardenalicio, mantiene un vínculo especial con este santuario, al que ya había hecho referencia en su primer mensaje desde el balcón de la plaza de San Pedro.

Te puede interesar