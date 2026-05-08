La ONPE impuso una sanción al partido político Fuerza Popular consistente en una multa de 198,000 soles (equivalentes a 36 UIT) y la reducción del 50% de su financiamiento público directo, tras concluir que la agrupación incurrió en una falta muy grave al emplear recursos estatales para fines no contemplados en la Ley de Organizaciones Políticas.

La resolución fue firmada por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, y detalla diversas irregularidades en el manejo de los fondos reportados entre los años 2024 y 2025.

El análisis técnico del organismo electoral permitió identificar cuatro acciones puntuales que configuran la conducta infractora del partido fujimorista, las cuales implican un desembolso total de 143,037.52 soles.

Entre los conceptos observados figuran 27,927.55 soles destinados a una actividad de capacitación e intercambio académico en California, Estados Unidos; 15,072.05 soles correspondientes al curso Leaders Fellowship y a pasajes aéreos; el pago de intereses moratorios por 37.92 soles; y un desembolso de 100,000 soles para una maestría en gestión pública.

La fiscalización concluyó que dichos montos no se enmarcan dentro de los fines permitidos para el financiamiento que el Estado otorga a las organizaciones políticas.

“Existe documentación suficiente para acreditar que la organización política utilizó el financiamiento para fines diferentes a los señalados en la ley, configurándose la conducta típica constitutiva de infracción”, indica el documento de ONPE.

Pese a la gravedad de la infracción y a la solidez de la documentación revisada, la ONPE precisó que no se hallaron elementos suficientes para acreditar que la agrupación política haya actuado con dolo, entendido como la intención deliberada de desviar los fondos públicos hacia fines distintos a los permitidos.

Sin embargo, dicha resolución exhorta a Fuerza Popular a regularizar la infracción en un plazo de treinta días hábiles. Asimismo, precisa que la sanción podrá reducirse en un 25% si el pago se efectúa antes del vencimiento del plazo para impugnar la resolución, y señala que la agrupación puede solicitar el fraccionamiento de la multa impuesta.