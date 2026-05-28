Más de 290 trabajadores de la empresa agrícola Chapi, ubicada en el distrito de Santiago, realizaron ayer un plantón en la ciudad de Ica para exigir el pago de utilidades que, según denunciaron, no reciben desde hace más de tres años.

Reclamo laboral

La protesta se desarrolló en los exteriores de la Dirección Regional de Trabajo y también en la Plaza de Armas de Ica. Los trabajadores advirtieron que, de no obtener una respuesta concreta en las próximas horas, radicalizarán sus medidas de lucha e incluso evalúan iniciar una huelga indefinida.

Durante la manifestación, representantes del sindicato señalaron que la última vez que recibieron utilidades fue en el año 2022 y que, desde entonces, la empresa agrícola viene argumentando pérdidas económicas para justificar la falta de pago de este beneficio laboral.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que los balances financieros más recientes reflejarían ganancias, por lo que consideran injustificada la negativa de la empresa.

“La empresa siempre nos dice que tiene pérdidas, pero ahora los balances financieros arrojan ganancias y por eso exigimos que nos entreguen lo que corresponde”, declaró William Hernández, secretario del sindicato de trabajadores de Agrícola Chapi.

Según explicó el dirigente sindical, durante años anteriores los trabajadores aceptaron ciertas condiciones laborales para apoyar la situación económica de la empresa, pero consideran que actualmente ya no existen razones para continuar postergando el pago de utilidades.

“El pliego anterior se propuso por tres años apoyando a la empresa porque decían que estaban en gastos administrativos y endeudados. Ahora que existen ganancias, creemos que corresponde cumplir con los trabajadores”, sostuvo.

En la movilización participaron trabajadores de diversas áreas de la empresa agrícola, entre ellas riego, sanidad, seguridad y campo, quienes llegaron hasta la sede de la Dirección Regional de Trabajo para formalizar su pliego de reclamos.

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