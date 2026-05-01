La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ejecutó una intervención en la empresa frutícola Wayú, ubicada en el distrito de La Tinguiña, tras reportes de incumplimiento en el pago de remuneraciones.

Reclamo laboral

El intendente regional de Sunafil en Ica, Hugo Tapia, informó que durante la diligencia se verificó que la empresa presenta denuncias desde diciembre de 2025 por retrasos en los pagos a sus trabajadores. Según los testimonios recogidos, algunos empleados habrían acumulado hasta 30 días sin recibir sus sueldos, pese a que inicialmente se les ofrecía pagos semanales.

El funcionario también advirtió que no se trata de un hecho aislado. La empresa ya cuenta con antecedentes por situaciones similares, incluyendo un procedimiento administrativo sancionador previo que habría afectado a más de 200 trabajadores, lo que evidencia una reiteración en el incumplimiento de sus obligaciones laborales.

Ante este escenario, Sunafil otorgó un plazo inmediato para que la empresa regularice los pagos pendientes conforme a la normativa vigente. De no cumplirse con esta disposición, se procederá a levantar un acta de infracción e iniciar un nuevo proceso sancionador, que podría derivar en multas económicas.

Por su parte, representantes de la empresa señalaron que los retrasos responderían a problemas con sus proveedores; sin embargo, la autoridad laboral fue enfática en precisar que dichas dificultades no justifican el incumplimiento de los derechos de los trabajadores. “El empleador debe prever contingencias y garantizar el pago oportuno”, sostuvo Tapia.

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