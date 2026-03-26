La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) confirmó la imposición de una multa de S/127,000 a la empresa Exportadora Frutícola del Sur, tras los casos de intoxicación de trabajadores registrados en noviembre de 2025 en la provincia de Ica.

Sanción a empresa

El nuevo intendente regional, Hugo Tapia Merino, informó que la sanción fue recientemente notificada a la empresa, luego de culminar el proceso administrativo iniciado tras las fiscalizaciones realizadas en el distrito de Santiago (Ica), donde opera la agroindustrial.

“Este no es un hecho aislado, se han registrado al menos cinco episodios de intoxicación en la misma empresa”, advirtió el funcionario, al señalar que las investigaciones evidencian deficiencias reiteradas en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Las diligencias estuvieron a cargo del equipo de fiscalización liderado por la especialista Norma Vergara, cuyos informes sirvieron de base para sustentar la sanción administrativa.

El caso más grave ocurrió en noviembre de 2025, cuando 62 trabajadores resultaron afectados mientras realizaban labores de cosecha de arándano, presuntamente por exposición a un fungicida identificado como Difenazol. La emergencia se produjo en pleno campo, en zonas alejadas de los puntos de atención médica, lo que obligó a los propios trabajadores a auxiliar a sus compañeros.

Testigos reportaron escenas de desesperación, con personas que presentaban mareos, náuseas, dificultades respiratorias e incluso desmayos, mientras eran trasladadas de urgencia a centros de salud.

Los afectados fueron atendidos principalmente en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez y el Hospital Augusto Hernández Mendoza. Desde EsSalud se informó que los pacientes presentaban síntomas compatibles con intoxicación por inhalación de agroquímicos, como dolor de cabeza, vómitos, sudoración y calambres.

Finalmente, el intendente advirtió que existen otras denuncias en trámite, por lo que no se descartan nuevas sanciones mientras continúan las investigaciones sobre condiciones laborales en distintas empresas de la región.

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