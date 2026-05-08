Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha proclamado los resultados de la primera vuelta, por el balotaje de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 98.46%, se sabe que Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP) y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP) disputarán la segunda vuelta por la Presidencia de la República.

Solo uno poco después del domingo 12 de abril, día de las elecciones, ambos aspirantes al sillón de Pizarro iniciaron sus campañas con discursos marcados, recorridos territoriales, actividades y una estrategia que busca conquistar al electorado.

La lideresa naranja tiene “la ruta del diálogo”, mientras que el líder izquierdista continúa con “la ruta castillista”.

Cada uno a su estilo, espera captar el mayor voto posible de los indecisos.

NARANJA

Tras el día de los comicios, Keiko Fujimori realizó pronunciamientos formales y transmisiones por redes sociales.

Recién el 21 de abril inició con sus actividades con miras a la segunda vuelta.

Aquel día se reunió con dirigentes de comedores populares y clubes de madres en el distrito de Independencia.

Las reuniones con vecinos de diferent

es distritos tienen como mensaje en común la promesa de otorgarles luz, agua y repotenciar el sistema para facilitar la entrega de títulos de propiedad.

Sin embargo, recién el 1 de mayo publicó un video en la casa de María del Carmen Soria, una docente que no votó por ella en la primera vuelta.

Durante su visita, la mujer le contó que su madre falleció de un infarto al corazón por una atención no adecuada en un centro de salud.

Keiko le explicó que en su eventual gobierno se eliminarán las colas porque se instalará la telemedicina digital y habrá disponibilidad de medicamentos.

Fuentes de FP explicaron a Correo que la denominada “ruta del diálogo” fue una idea que surgió del comando de campaña de la agrupación, comando que lidera Keiko Fujimori.“La ruta del diálogo es ir casa por casa, significa escuchar de manera eficiente. Se aplicó en la primera vuelta y se está viendo con más fuerza en la segunda vuelta. El objetivo es escuchar a los ciudadanos y trasladar ese malestar al Estado”, indicó.

Además, indicaron que la candidata continuará viajando a regiones del Perú y visitará comunidades, por más alejadas que estas se encuentren.

En paralelo, se prevé que Luis Galarreta (candidato a la primera vicepresidencia) y Miguel Torres (candidato a la segunda vicepresidencia) viajen a diferentes partes del Perú, con ello se espera que la agrupación pueda abarcar más territorio.

“Queremos llevar la propuesta de Fuerza Popular a todo el Perú, hayan votado o no por nosotros en primera vuelta. El gran enemigo es el tiempo”, refirió la fuente.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, estuvo en el distrito de Independencia. (Foto: Facebook Keiko Fujimori)

MÁS

Por ahora, la lideresa naranja declara ante los medios nacionales que cubren sus actividades, pero también lo hace para los medios regionales.

“Si da entrevistas dependerá mucho del tiempo. En cada pueblita al que ella viaja, se enlaza con todos. Allí están presentes medios locales y nacionales”, indicó una fuente del partido, quien también precisó que habrán eventos adicionales distribuidos en los días que quedan de la campaña.

Sobre alianzas, desde FP indicaron que han tenido conversaciones con dirigentes de partidos y han recibido el saludo de otros candidatos presidenciales. Sin embargo, “la alianza es con la población”.

Keiko Fujimori visitó Carabayllo este lunes 27 de abril como parte de sus actividades de campaña por la segunda vuelta presidencial. Foto: Fuerza Popular.

JUNTOS

Por otro lado está Roberto Sánchez, que ya recorrió mercados en los distritos limeños de Puente Piedra y San Juan de Miraflores, así como las regiones de Cajamarca y Huancavelica.

En la campaña por la segunda vuelta, reafirmará que indultará al expresidente Pedro Castillo.

“Se va a otorgar la gracia presidencial a nuestro líder Pedro Castillo”, así se pronunció Sánchez en una reciente actividad desde Cajamarca.

Otro aspecto que reiterará con fuerza es el cambio de la Constitución en sus mítines: “Nueva Constitución hasta las últimas consecuencias”.

Otro aspecto a destacar del partido Juntos por el Perú es el llamado a fuerzas políticas para respaldarlos en segunda vuelta.

Algunas agrupaciones como Perú Federal, que tuvo candidato presidencial a Virgilio Acuña, ya se reunió con Ernesto Zunini, secretario general de la agrupación, así como con José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo.

“Tenemos bases en Loreto, Piura, Arequipa, Puno y más. Esos militantes están esperando que se proclamen los resultados”, indicó a Correo.

En la misma línea, destacó que respaldarán la campaña por segunda vuelta de JP debido a las coincidencias ideológicas.

“El mensaje del partido para esta segunda vuelta se mantiene en la atención a las regiones, otorgarle desarrollo a los pueblos y una nueva Constitución”, agregó.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha pedido en más de una ocasión que se respete el voto rural. Foto: EFE/ John Reyes Mejía

TAREAS

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, precisó a este medio que las actividades de la campaña se aprobarán en los próximos días.

Además, esperan acreditar el miércoles a voceros técnicos en materia económica, relaciones internacionales, entre otros, con el objetivo de explicar el plan de gobierno.

“Serán personas calificadas que puedan precisar nuestro plan, para que la ciudadanía comprender nuestra propuesta y enfrentar la campaña de miedo que se quiere imponer en contra del partido”, indicó.

En diálogo con Correo, Zunini dijo que JP hará un esfuerzo por fortalecer su posición electoral en Lima y en las principales ciudades costeras del Perú, espacios en los que no alcanzaron el respaldo que esperaban.

Precisamente, esperan tener un mitin en Huaycán (Ate) este sábado.

Además,señaló que la agrupación tiene un diagnóstico de los resultados de primera vuelta y lograron identificar sus debilidades.

“Hay debilidades en el voto joven y el voto de las mujeres, eso demanda a que nuestra campaña pueda dirigirse a esos sectores en lo que queda de la segunda vuelta”, apuntó.

Si bien Sánchez ofrecerá entrevistas en medios regionales y en podcast, el vocero del partido no descarta que se presente en entrevistas de medios con alcance nacional.

“Tenemos que trabajar en dos líneas: Hacerle frente al discurso del fraude y hacer campaña por la segunda vuelta”, agregó.