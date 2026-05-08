Como parte de la demanda competencial que presentó contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda el acuerdo del máximo organismo electoral que negó las elecciones complementarias.

PEDIDO. El municipio capitalino, sobre el tema, sostiene que la decisión del JNE de considerar “inviables” los comicios complementarios “clausura la vía institucional de reparación del sufragio afectado” y “representa un menoscabo” de las competencias ediles, aunque no precisa cuáles.

La comuna insinúa que habría violentas manifestaciones por la decisión del JNE, las que desplazarían “hacia la MML la gestión de una conflictividad urbana que compromete recursos, planes y competencias metropolitanas en materia de seguridad, tránsito, conservación de infraestructura, turismo y protección del Centro Histórico”.

“La intervención del Tribunal Constitucional se justifica no como instancia revisora del resultado electoral, sino como órgano llamado a delimitar competencias”, reza su demanda competencial.

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Precisamente, mientras esta se resuelve, la comuna ha solicitado una medida cautelar: suspender los efectos del acuerdo del JNE. Este último pedido lo presentó ayer, aproximadamente a la 1:00 p.m., el abogado de la comuna limeña, Gerardo Eto Cruz.

Según el escrito, “la suspensión solicitada comprende únicamente el extremo” del acuerdo electoral sobre las complementarias.

“No se solicita al TC que convoque elecciones, que sustituya al JNE ni que disponga una nulidad general del proceso electoral (…) (se pide) evitar que este extremo del acuerdo del pleno del JNE, del 23 de abril del 2026, produzca efectos irreversibles”, mientras el Tribunal Constitucional resuelve si debe ser desestimado.