El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desmintió la información difundida en redes sociales sobre una supuesta concesión de indulto al expresidente Pedro Castillo y calificó dicha versión como “falsa y tendenciosa”.

Mediante un comunicado, la entidad aclaró también que la Comisión de Gracias Presidenciales no ha sido reestructurada ni cuenta con nuevos integrantes.

Según precisó el ministerio, la actualización difundida obedece únicamente a la sustitución de uno de sus integrantes, quien renunció tras recibir una mejor oferta laboral.

El Minjusdh señaló además que, por mandato legal, debe garantizar el funcionamiento permanente de la comisión con todos sus miembros completos.

Posteriormente, el ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto al marco legal vigente y el correcto funcionamiento de las instituciones que integran el sistema de justicia.

#Comunicado 📄 | Sobre la Comisión de Gracias Presidenciales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa lo siguiente: pic.twitter.com/U3w0KucSCq — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 8, 2026