Miembros de Jurado Nacional de Elecciones y representantes de Juntos por el Perú, junto a otras agrupaciones políticas, realizaron este jueves 7 de mayo un plantón frente a la sede del organismo electoral, ubicada en el distrito de Jesús María.

En la manifestación también participaron representantes de Ahora Nación y de la Alianza Venceremos, quienes se sumaron a la presencia de las demás agrupaciones en el frontis de la sede del JNE.

Según información de Andina, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no estuvo presente en la actividad.

Los ciudadanos que acudieron a la sede del jirón Nazca portaron banderolas de sus respectivas organizaciones políticas y se manifestaron bajo la consigna de “respeto al voto popular”.