Una granada de guerra fue hallada durante la madrugada de este domingo en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Junto al explosivo también se encontró un mensaje extorsivo dirigido a un interno identificado como José Carlos Rodríguez Fernández, alias “Chom”.

El hecho generó alarma entre trabajadores, vecinos y transeúntes de la zona debido al riesgo que representaba el artefacto explosivo abandonado en la vía pública.

Mensaje amenazaba con atacar el penal

Según el escrito hallado junto a la granada, una presunta organización criminal denominada “La Federación” acusaba al interno de continuar realizando extorsiones desde el interior del establecimiento penitenciario.

El mensaje advertía sobre un posible atentado contra el penal.

“José Carlos Rodríguez Fernández ‘Chom’, pabellón B, deja de extorsionar a las empresas de transporte (...) por eso vamos a volar el penal”, se leía en la amenaza.

Las autoridades informaron que el explosivo fue encontrado dentro de una caja abandonada cerca del centro penitenciario.

UDEX neutralizó el explosivo

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional del Perú, personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar.

Los efectivos acordonaron el área para evitar riesgos a la población y realizaron el procedimiento de neutralización del artefacto.

Luego de varios minutos de trabajo especializado, las autoridades lograron retirar la granada sin que se registraran heridos ni daños materiales.

Investigaciones continúan

De acuerdo con información preliminar, la amenaza habría sido dejada alrededor de las 5:00 a.m.

Las autoridades vienen evaluando el tipo de explosivo encontrado y realizando diligencias para identificar a los responsables del hecho.

Asimismo, se investigará el contenido del mensaje y las posibles conexiones con presuntas extorsiones vinculadas al transporte público.