Un aniego registrado durante la madrugada de este domingo afectó las instalaciones de la institución educativa Fe y Alegría N.º 25, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. La emergencia se produjo tras la rotura de una tubería de Sedapal que ocasionó el ingreso de lodo y una gran cantidad de líquido a distintos ambientes del plantel.

Esta situación fue reportada por padres de familia, quienes difundieron algunos videos en las redes sociales para denunciar el hecho. Los pobladores del sector solicitaron la intervención de Sedapal para evitar que los daños continúen extendiéndose dentro de la infraestructura educativa.





¿Qué daños se reportaron?

Las consecuencias del aniego alcanzaron tanto la infraestructura del colegio como los recursos utilizados en las actividades académicas. Diversos materiales empleados por alumnos y docentes resultaron afectados, comprometiendo su uso durante el desarrollo del año escolar.

Entre los bienes dañados se encuentran fotocopiadoras, monitores, CPU, equipos de sonido y materiales almacenados en depósitos. Además, el agua y el lodo ingresaron hasta un taller de psicomotricidad destinado a estudiantes con necesidades especiales, donde los implementos quedaron inservibles tras el ingreso del agua.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, la inundación comenzó alrededor de las 4:00 de la mañana. Debido a la ubicación del centro educativo, el agua mezclada con barro se desplazó por distintos sectores del colegio en cuestión de horas.

Padres de familia intentaron contener el avance utilizando distintos medios para desviar el flujo. Sin embargo, el volumen acumulado hizo imposible evitar que el aniego alcanzara varias áreas del recinto.

¿Qué acciones tomó Sedapal?

Tras conocerse la emergencia, Sedapal informó que activó la póliza de seguro correspondiente para atender los daños materiales ocasionados en la institución educativa. La empresa indicó además que realizará labores de limpieza y desinfección en los ambientes afectados.

La entidad precisó que una cuadrilla técnica fue enviada al lugar luego de recibir el reporte del incidente. Los trabajos se concentraron en la intersección de las avenidas Machu Picchu y Liberación, donde se ejecutaron acciones para controlar el aniego y reparar la avería.

Como parte de la intervención, Sedapal movilizó maquinaria especializada y equipos hidrojet para retirar el agua acumulada en la vía pública. Estas acciones buscaron acelerar la recuperación de la transitabilidad y reducir los efectos generados por la emergencia.

La empresa de saneamiento señaló que el suministro de agua potable en el sector tuvo que ser restringido mientras se desarrollaban las labores de reparación. El restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva una vez concluidas las verificaciones técnicas de la red.

Asimismo, Sedapal informó que mantendrá personal de atención en la zona para supervisar el funcionamiento del sistema y responder ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante las próximas horas.