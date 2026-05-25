Arequipa se mantiene como una de las principales potencias exportadoras del país. Solo en el 2025, la región alcanzó ventas al exterior por más de 8 mil 400 millones de dólares, convirtiéndose en la región del interior con mayor valor exportado. Sin embargo, detrás de estas cifras récord persiste un reto estructural: la fuerte dependencia de la minería.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), alrededor del 93% de las exportaciones arequipeñas corresponden actualmente al sector minero, principalmente cobre, oro, plomo, molibdeno, plata y zinc. Mientras tanto, los productos no tradicionales todavía tienen una participación reducida dentro de la canasta exportadora regional.

Pese a ello, el Gobierno apunta a que la agroexportación se convierta en uno de los pilares para diversificar la economía arequipeña en el marco de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 (PNMCE al 2040), recientemente impulsada por el Ejecutivo.

“El sector agroindustrial tiene un gran potencial exportador para la región Arequipa”, indicó el Mincetur al destacar el crecimiento sostenido de productos como la uva, la palta, la granada y las aceitunas, que vienen ganando espacio en mercados internacionales.

Solo durante el 2025, Arequipa exportó más de 240 millones de dólares en productos agrícolas, registrando un crecimiento de 8% respecto al año anterior. Aunque la cifra aún está lejos del peso de la minería, representa uno de los sectores no tradicionales con mayor dinamismo en la región.

El crecimiento de la agroexportación coincide con el objetivo trazado por la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, que busca fortalecer la oferta exportable con mayor valor agregado y reducir la dependencia de materias primas tradicionales.

Según explicó el Mincetur, la estrategia contempla impulsar sectores como la agroindustria, manufacturas, pesca, acuicultura y servicios basados en conocimiento, promoviendo además innovación, financiamiento y encadenamientos productivos. El desafío será que productos como la granada, la palta y la uva logren convertirse no solo en alternativas complementarias, sino en motores reales de diversificación económica para Arequipa rumbo al 2040.

MYPES

Dentro de esta política también se plantea fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. En Arequipa, de las 482 empresas exportadoras registradas en 2025, unas 321 corresponden a MYPES, es decir, el 67% del total.

La meta nacional al 2040 es superar las 4 mil empresas exportadoras consolidadas y elevar de 3 mil 200 millones a más de 6 mil millones de dólares las exportaciones realizadas por MYPES, mediante programas de capacitación, asistencia técnica y promoción comercial.

LOGÍSTICA

Otro de los desafíos identificados por el Mincetur es la infraestructura logística. La política reconoce que los costos logísticos continúan afectando la competitividad exportadora, por lo que plantea fortalecer corredores nacionales, nodos logísticos regionales y procesos de facilitación del comercio.

En ese contexto, el Gobierno también prevé actualizar el Plan Regional Exportador (PERX) de Arequipa, aprobado en 2018. Este proceso permitirá redefinir las cadenas productivas con potencial exportador y establecer acciones orientadas a cerrar brechas de competitividad en la región.