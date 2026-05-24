La producción arrocera atraviesa una de sus peores crisis económicas luego de que los costos agrícolas se duplicaran en los últimos meses, así lo informó el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Jaime Huerta, quien advirtió que la mano de obra pasó de S/60 a S/150 y los fertilizantes de S/80 a S/160.

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El dirigente agrario señaló que dicha situación viene afectando gravemente a miles de agricultores de Arequipa y otras regiones del país. Además, explicó que la mano de obra agrícola anteriormente costaba S/60 por jornada, pero actualmente alcanza entre S/120 y S/150, generando un fuerte impacto en las campañas de siembra y cosecha.

Huerta también precisó que a esto se suman los altos costos de combustible, transporte y mantenimiento de maquinaria agrícola.

ESPERA

Según detalló el presidente de la SADA, en Arequipa existen alrededor de 60 mil pequeños agricultores y alrededor del 20% de arroceros vienen siendo afectados. En Arequipa, los sectores más perjudicados se ubican en el valle de Majes, Camaná, valle de Tambo y otras zonas donde actualmente existe sobreproducción de arroz y caída en los precios de comercialización.

Otro de los problemas que denuncian los agricultores es el ingreso de arroz importado desde Brasil y otros países. Huerta cuestionó que las importaciones continúen ingresando al mercado peruano durante la temporada de cosecha nacional, debido a que ello reduce el precio del arroz local y perjudica directamente a los productores peruanos.

“El agricultor está perdiendo dinero. Si invierte 30 mil soles en una campaña y no logra recuperar lo gastado, entonces hablamos de una situación crítica”, manifestó. El dirigente añadió que muchos productores trabajan actualmente sin obtener ganancias, pese al esfuerzo realizado durante toda la temporada agrícola.

Frente a este escenario, los gremios agrarios evalúan solicitar la declaratoria de emergencia para el sector agrícola y promover una mesa de diálogo con el Gobierno central.

Asimismo, pidieron que el Estado priorice la compra de arroz peruano para programas sociales y apoyo alimentario, considerando que este producto representa cerca del 50% de la seguridad alimentaria nacional.