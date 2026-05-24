Cuatro obreros del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) fueron detenidos el viernes tras una denuncia por presunta coacción, la misma que la realizó la representante de APM Contratistas, a cargo de la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en Cerro Colorado por parte del Gobierno Regional de Arequipa, mediante obras por impuestos, siendo esta una inversión privada.

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La detención se realizó el viernes por parte de efectivos de la Comisaría de Mariscal Castilla, quienes aprehendieron a Miguel Chicata Orihuela, Ricardo Gargate Coaguila, Leopoldo Huaracayo Orcaaaza y Santos Zapata Rojas.

SE DEFIENDEN

Sobre esta detención, el secretario general del STCCA, Lugue Espinoza, señaló que se realizó de manera arbitraria, debido a que el grupo de obreros protestaba de manera pacífica al momento de la llegada de la Policía Nacional, que procedió a detener a las 4 personas.

Cabe señalar que, por imágenes difundidas de esta protesta, se ve a personas con carteles pidiendo trabajo para el pueblo de Arequipa, mencionando que la empresa que ejecuta este proyecto estaría usando mano de obra de Lima. “Arequipa se respeta, fuera los foráneos”, se lee en uno de los carteles.

Espinoza añadió que la empresa no estaría cumpliendo con los derechos laborales, entre ellos este régimen de Construcción Civil en obras de la región, además de algunos pagos.