Los familiares de Jorge Cárdenas, conductor de la empresa de transportes Los Amarillos que fue asesinado a balazos por dos sicarios el último miércoles en San Juan de Lurigancho, le dieron el último adiós en una ceremonia marcada por el dolor y reclamos de justicia. Hasta el velorio llegaron algunos amigos, vecinos y compañeros de trabajo del transportista, quienes acompañaron a los familiares en sus reclamos de justicia.

El homenaje se realizó en El Agustino, donde el féretro permaneció durante varias horas en la vivienda de la víctima, ubicada en el pasaje Augusto Gutiérrez. Desde allí, un grupo de personas cercanas trasladó el ataúd hasta un complejo deportivo cercano, lugar que Jorge Cárdenas frecuentaba para compartir actividades recreativas con sus amistades.

Posteriormente, los restos fueron llevados al paradero de la empresa donde laboró durante más de 15 años. En ese punto, sus compañeros participaron en una despedida y recordaron su trayectoria dentro del transporte público, además de expresar su preocupación por los riesgos que enfrentan a diario.

Familiares exigen justicia

Durante las exequias, los familiares solicitaron que el asesinato no quede sin sanción y pidieron una respuesta rápida de las autoridades. Asimismo, informaron que el cuerpo será trasladado por carretera hasta la provincia de Huanta, en Ayacucho, donde recibirá sepultura.

Hugo Cárdenas, hermano de la víctima, reveló en Exitosa que Jorge era natural de Ayacucho y llegó a Lima después de culminar sus estudios secundarios. Desde entonces asumió la responsabilidad de apoyar económicamente a su familia y se convirtió en el ejemplo de sus hermanos.

Asimismo, señaló que su hermano era el mayor de la familia y trabajó durante aproximadamente 15 años en la empresa de transportes donde ocurrió la tragedia. Por otro lado, se mostró optimista de que las autoridades puedan esclarecer el caso y capturar a los responsables del asesinato.

En medio de las diligencias policiales, trabajadores de la empresa denunciaron que continúan recibiendo mensajes intimidatorios. Según indicaron, las amenazas llegaron al grupo de WhatsApp que utilizan para coordinar aspectos relacionados con sus labores.

Los conductores afirmaron que una organización criminal les exige pagos para permitirles seguir operando en sus rutas. Esta situación, señalaron, mantiene en alerta a quienes trabajan en el sector y temen convertirse en nuevas víctimas de la delincuencia.