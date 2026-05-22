Mediante Resolución de Alcaldía Nº 429-2026, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, revocó el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE) que se le había otorgado al Estadio Mansiche.

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De acuerdo a lo que se señala en el documento, se considera que dicho recinto no cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones de acuerdo con las normas técnicas de seguridad.

HECHOS

Según el Informe N°186-2025- MPT, del 25 de junio de 2025, los Inspectores Técnicos de Seguridad de Edificaciones Especializadas (ITSEE) de la Subgerencia de Riesgos de la MPT realizaron una visita de inspección al Estadio Mansiche y se verificó que el establecimiento no cumple con las condiciones de seguridad de acuerdo a los normado en el Decreto N°002-2026-PCM.

Con Notificación N°137-2025, el 3 de julio de 2025, se comunicó al administrador del estadio Kenner Vega Mercado que se había dado inició al procedimiento de revocatoria del certificado ITSE N°098-2025 y se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para que presente sus descargos.

Sin embargo, el 9 de abril de 2026, la Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres remite el expediente de todo lo actuado a la Oficina General de Asesoría Jurídica para que proceda con el trámite correspondiente.

Es así que mediante Informe Legal N.º 967-2026, el 28 de abril de 2026, dicha área concluye que resulta procedente revocar el certificado ITSE N°098-2025 otorgado al Instituto Peruano del Deporte (IPD) de nombre comercial Estadio Mansiche, pues se encuentra acreditado que el establecimiento no mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron la emisión de dicho documento.

CONFIRMA

Consultado al respecto, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPT, Richard Asmat Benites, confirmó que las observaciones que se hicieron no han sido todavía subsanadas y como una medida de prevención se está revocando el certificado ITSE.

“Hubo un lapso prudencial para que lo hagan y no lo han hecho”, agregó.

El funcionario también fue claro al manifestar que ninguna actividad programada en ese recinto se realizará mientras no se levanten las observaciones.

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