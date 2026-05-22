El Poder Ejecutivo autorizó los viajes al exterior de la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, y del ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan, quienes participarán en actividades oficiales programadas en Europa y Estados Unidos. Las disposiciones fueron formalizadas mediante resoluciones supremas publicadas este viernes en el Diario Oficial El Peruano.

Ambas autorizaciones se enmarcan en la normativa que regula los desplazamientos internacionales de funcionarios y servidores públicos. Asimismo, se estableció quiénes asumirán temporalmente las funciones de ambas carteras durante la ausencia de sus titulares.

Agenda de la Ministra de Educación

Según la Resolución Suprema N.º 153-2026-PCM, la titular del Ministerio de Educación permanecerá fuera del país entre el 25 de mayo y el 1 de junio. Durante ese periodo participará en la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación, que se desarrollará los días 27 y 28 de mayo en la ciudad de Barcelona, España.

La agenda de la ministra también incluye su participación en el Encuentro Iberoamericano sobre Salud Mental en la Educación. Esta actividad se realizará los días 29 y 30 de mayo en la Ciudad del Vaticano, ubicada en Roma.

El Ejecutivo precisó que los gastos correspondientes a pasajes aéreos y viáticos no serán cubiertos con recursos del Tesoro Público. Mientras dure su ausencia, el despacho de Educación quedará bajo la responsabilidad del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

¿En qué actividades participará el ministro de Energía y Minas?

Por otro lado, Waldir Eloy Ayasta Mechan viajará a Estados Unidos entre el 26 y el 28 de mayo. Su salida responde a la participación en el foro denominado “Advancing Energy Security and Economic Integration in the Americas”, previsto para el 27 de mayo en Washington D.C.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 154-2026-PCM, el ministro sostendrá reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro para América Latina Adrienne Arsht y la Embajada del Perú en Estados Unidos. Los encuentros estarán orientados a abordar asuntos vinculados con los sectores energético y minero, así como oportunidades de cooperación internacional.

La resolución señala que los gastos relacionados con el viaje serán asumidos por el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación. En ese periodo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, quedará encargado del despacho de Energía y Minas.

Las autorizaciones fueron emitidas conforme a las disposiciones establecidas para los viajes oficiales al extranjero de altos funcionarios del Estado. Ambos documentos cuentan con la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

Con estas participaciones, los representantes del Ejecutivo asistirán a espacios internacionales relacionados con educación, salud mental, energía e integración económica. Las actividades forman parte de la agenda oficial del Gobierno en el ámbito de la cooperación y el intercambio de experiencias con otros países.