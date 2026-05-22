Diversas conversaciones telefónicas y declaraciones que revelarían concertaciones y pagos ilícitos realizados por presuntos miembros de la organización criminal del “Clan de las Emergencias”, complicarían la situación del exalcalde de Lobitos (Talara), José “Pepe” Rodríguez Sánchez y otros involucrados. Él permanece detenido junto a otro burgomaestre, funcionarios y contratistas por, presuntamente, direccionar obras públicas y realizar contrataciones irregulares en Tumbes.

Según la investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía de la Dircocor (Dirección Contra la Corrupción), el programa criminal desplegado por esta organización se encontraría vinculado directamente a tres obras públicas ejecutadas dentro del ámbito territorial de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, en Tumbes.

Estas habrían servido como fuentes de financiamiento ilícito y mecanismo de materialización de los acuerdos colusorios y pagos corruptos, señala la investigación fiscal.

Los pagos ilícitos y las concertaciones realizadas por los miembros de la organización, han afectado no solo la correcta ejecución de proyectos públicos, sino que también han defraudado a la colectividad, desviando recursos públicos que debían destinarse a mejorar las condiciones de vida de la población de Contralmirante Villar.

La investigación basada en testimonios de colaboradores eficaces y actos de corroboración incorporados, señala que la adjudicación de la obra de “Mejoramiento de los servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro en el sector Grau, parte alta del centro poblado Grau, distrito de Zorritos, habría respondido a un acuerdo ilícito previo entre Jaime Yacila Boulangger (alcalde de Contralmirante Villar), José Rodríguez Sánchez (exalcalde distrital de Lobitos) y Walter Ríos (contratista), quienes habrían concertado la entrega de esta obra.

La vinculación de los indicios se sustenta en conversaciones grabadas, así como en la información complementaria obtenida de las transferencias electrónicas. Asimismo, los seguimientos de videovigilancia y los recibos permiten demostrar de manera clara y precisa cómo esta presunta organización, gestionaba los pagos ilícitos asociados a la obra Grau.

De acuerdo a la tesis fiscal, en una conversación telefónica entre José Rodríguez y Walter Ríos; el exalcalde de Lobitos confirma que los S/120,000 de la obra Grau, serían depositados en la cuenta de Walter, con la finalidad que este último pagara los compromisos ilícitos.

Asimismo, en otro diálogo señalan que Rodríguez confirma el pago de la valorización a “Loco”, diciéndole: “tío, tío, ya está, ya te hice. Ya está la gestión, ya está todo. ¡Oye, escúchame! pero ya, pero coordina de una vez. Ya que giren. Yo ya tengo todo aquí para cobrar”.

Esta declaración hace referencia al depósito del dinero correspondiente a la “coima” o “remame” que fueron gestionados el 17 de marzo de 2026 y que revelan que el dinero fue transferido entre los implicados con montos de S/1,900 y enviados desde personas vinculadas al entorno de Ríos.

Esto reforzaría la evidencia de que los pagos fueron gestionados mediante estas plataformas de transferencia electrónica, asegurando que los fondos ilícitos fueran canalizados dentro del esquema de colusión para la adjudicación de la obra.